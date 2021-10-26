Ambulans sürüş teknikleri eğitimi

Eğitime toplamda 32 personel katıldı. Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Osman TÖK koordinatörlüğünde, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri ATT Atilla Şentürk, ATT Nevzat Ünal, ATT Mustafa Özerdemir, ATT Hüseyin Laçin ve AABT İbrahim Etem Baş tarafından verilen eğitim sırasında ambulans sürücüleri, zorlu parkurlarda eğitim sürüşleri gerçekleştirerek, lastik sökme, zincir takma, akü takviye yapma gibi konularında hem teorik hem de pratik konularda eğitim aldılar. (Haber Merkezi)

