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Ambulans kaza yapınca hasta başka bir ambulansla hastaneye nakledildi

İlçeden Çorum’a  hastayı taşıyan ambulans kaza yaptı. 

Güncel 22.03.2021, 00:38 22.03.2021, 01:31
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Ambulans kaza yapınca hasta başka bir ambulansla hastaneye nakledildi

Edinilen bilgilere göre, Bir ilçeden  Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta taşıyan ambulans ile otomobilin karıştığı kazada  ambulansta bulunan hasta, sağlık çalışanları ve şoför kazadan yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye  ve polis ekipleri sevk edildi. Polis yol güvenliğini sağlamasının ardından hasta olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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