Ambulans kaza yapınca hasta başka bir ambulansla hastaneye nakledildi

Edinilen bilgilere göre, Bir ilçeden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta taşıyan ambulans ile otomobilin karıştığı kazada ambulansta bulunan hasta, sağlık çalışanları ve şoför kazadan yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis yol güvenliğini sağlamasının ardından hasta olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.