Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Amasya’nın Taşova ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Güncel 03.06.2020, 22:36
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Alınan bilgiye göre, Tokat’ın Niksar ilçesinden Çorum’a hasta taşıyan, Ömer Eltut'un (48) kullandığı 60 BA 169 plakalı ambulans ile Elvan Akkan (27) idaresindeki 05 FD 712 plakalı otomobil Yolaçan mevkiinde çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Akkan, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ambulansta bulunan hasta ise başka bir ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. (AA)
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