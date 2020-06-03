Amatör balıkçılıkta av yasağı sona erdi

Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde 1 Haziran 2020 günü yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında 2020/38 sayılı karar gereği amatör balıkçılık av yasağının sona erdiğini vurgulayan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, 21/04/2020 tarih ve E.1193446 sayılı yazı ile su ürünleri kontrol görevlilerince su ürünleri avlak sahalarında yapılan kontrol ve denetimlerde vatandaşların virüsün bir taşıyıcıdan başka bir insana geçmesini engellemenin en etkili yollarından olan sosyal mesafe kuralına uymadıklarının gözlendiği, amatör balıkçılık faaliyetinin tarımsal üretime herhangi bir katkısının olmadığı, ayrıca insanların amatör balıkçılık faaliyeti kapsamında dışarı çıkmasını özendireceği, toplu olarak faaliyette bulunulması durumunda sosyal mesafe kuralına riayet edilemeyeceği yönündeki tespitleri nedeniyle, ilimizde gölet, baraj ve nehirlerde olta balıkçılığının ve amatör balıkçılığın ikinci bir talimata kadar yasaklanması,” şeklinde yer alan hükümlerinin iptal edildiğini ve uygulamalarının 01 Haziran 2020 tarihi itibariyle sona erdirilmesine karar verildiğini bildirdi.

(Haber Merkezi)