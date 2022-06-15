Amasya’yı gezdiler
Çorun Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Amasya’yı gezdiler.
Güncel 15.06.2022, 19:52
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Geziye Müdür Yardımcısı Ayşin Longa, öğretmenler Cansu Uysal, Ayla Karakoç, Alev Böğürcü, Fatma Karafakıoğlu, Arzu İlhan, Esra Yeşil, Osman Küçüker, Sebiha Küçüker ve çok sayıda öğrenci katıldı. Günübirlik gezide öğrenciler ve öğretmenler bir eğitim yılının yorgunluğunu çıkardılar.
Alınan bilgiye göre önümüzdeki hafta ortasında da Kapadokya gezisi yapılacak.
(Haber Merkezi)
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