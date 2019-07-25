Amasya’yı gezdiler

Proje koordinatörü Selahattin Gençkan ve tur rehberi eşliğinde Ferhat ile Şirin Âşıklar Müzesi, Ferhat Su Kanalları, Arkeoloji Müzesi, Halifet Gazi Türbesi, II. Beyazıt Külliyesi (cami, medrese, aş evi ve minyatür Amasya Müzesi), şehzadeler sahil yolu, kral kaya mezarları, Büyük Ağa Medresesi ve Saraydüzü Kışla Binası (Milli Mücadele Müzesi) gezildi.

Gül-Der Kitap Kahve tarafından önümüzdeki günlerde proje kapsamında Boğazkale gezisi ve İskilip doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirileceği bildirildi. (Haber Merkezi)