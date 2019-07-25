Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 20°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103457
ALTIN
261.544
DOLAR
5.7048
STERLİN
7.1263
EURO
6.3572

Amasya’yı gezdiler

Gül-Der Kitap Kahve tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın GPDP 2018-2 proje dönemine ait “Okumak Sizden, Çaylar/Kahveler Bizden” adlı proje kapsamında Amasya’ya günübirlik gezi düzenlendi.

Amasya’yı gezdiler

Gül-Der Kitap Kahve tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın GPDP 2018-2 proje dönemine ait “Okumak Sizden, Çaylar/Kahveler Bizden” adlı proje kapsamında Amasya’ya günübirlik gezi düzenlendi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 00:01
Amasya’yı gezdiler

Proje koordinatörü Selahattin Gençkan ve tur rehberi eşliğinde Ferhat ile Şirin Âşıklar Müzesi, Ferhat Su Kanalları, Arkeoloji Müzesi, Halifet Gazi Türbesi, II. Beyazıt Külliyesi (cami, medrese, aş evi ve minyatür Amasya Müzesi), şehzadeler sahil yolu, kral kaya mezarları, Büyük Ağa Medresesi ve Saraydüzü Kışla Binası (Milli Mücadele Müzesi) gezildi.

Gül-Der Kitap Kahve tarafından önümüzdeki günlerde proje kapsamında Boğazkale gezisi ve İskilip doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirileceği bildirildi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Öğretmenevi’nde basına kahvaltı
Öğretmenevi’nde basına kahvaltı
“Tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışı”
“Tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışı”
Eray Tüfekçi’den Basın Bayramı kutlama mesajı
Eray Tüfekçi’den Basın Bayramı kutlama mesajı
İsmail Eker’den kutlama
İsmail Eker’den kutlama
“Yerel basının önemi tartışılmaz, herkesin sahip çıkılması gerekir”
“Yerel basının önemi tartışılmaz, herkesin sahip çıkılması gerekir”
“Yerel basının yaşatılması için kamunun ilan desteği zorunlu”
“Yerel basının yaşatılması için kamunun ilan desteği zorunlu”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim