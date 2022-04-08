“Amasya’ya, Tokat’a, Yozgat’ta lüks değil, ama Çorum’a lüks”
CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, “25 fabrika ve 4 projenin” açılışı için geldiği Çorum’da havaalanı için “lüks” ifadesini kullanan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a tepki gösterdi.
Varank’ın 25 fabrika ve 4 projenin açılışı için Çorum’a geldiğini anımsatan Yılmaz, “Biz bu açılışı basından takip ettik. Yine basından öğrendiğimiz kadarıyla Çorumlunun uçak talebi lüks olarak nitelendirilmiş. Sayın Bakan, Çorum’da havaalanı işletilmesinin rantabıl ve kârlılık bakımından şuan için mümkün olmadığını ve lüks olduğunu beyan etmiş. Hemen yanımızda Amasya’da tren yolu da var havayolu da var. Tokat’a bir tanesi yetmedi ikincisi yapıldı. Yozgat’a havaalanı lüks değil ama Çorum’a lüks.
İhracatıyla Türkiye’nin gözünü kamaştıran bu kentin havaalanı talebi lüks olarak algılanırken, iktidar partisinin il başkanı ‘kimsenin Çorumlunun talebine lüks diyemeyeceğini’ söylemiş. E, Bakan Varank dedi ve gitti” ifadelerini kullandı. (Nurdan AKBAŞ)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Adana Demirspor
|31
|49
|7. Hatayspor
|31
|48
|8. Beşiktaş
|31
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|29
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|50
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Aston Villa
|30
|36
|12. Southampton
|30
|36
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|31
|32
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|29
|25
|18. Burnley
|29
|24
|19. Watford
|30
|22
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Sevilla
|31
|58
|3. Barcelona
|29
|57
|4. Atletico Madrid
|30
|57
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|31
|30
|17. Cadiz
|30
|28
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22