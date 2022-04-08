“Amasya’ya, Tokat’a, Yozgat’ta lüks değil, ama Çorum’a lüks”

Varank’ın 25 fabrika ve 4 projenin açılışı için Çorum’a geldiğini anımsatan Yılmaz, “Biz bu açılışı basından takip ettik. Yine basından öğrendiğimiz kadarıyla Çorumlunun uçak talebi lüks olarak nitelendirilmiş. Sayın Bakan, Çorum’da havaalanı işletilmesinin rantabıl ve kârlılık bakımından şuan için mümkün olmadığını ve lüks olduğunu beyan etmiş. Hemen yanımızda Amasya’da tren yolu da var havayolu da var. Tokat’a bir tanesi yetmedi ikincisi yapıldı. Yozgat’a havaalanı lüks değil ama Çorum’a lüks.

İhracatıyla Türkiye’nin gözünü kamaştıran bu kentin havaalanı talebi lüks olarak algılanırken, iktidar partisinin il başkanı ‘kimsenin Çorumlunun talebine lüks diyemeyeceğini’ söylemiş. E, Bakan Varank dedi ve gitti” ifadelerini kullandı. (Nurdan AKBAŞ)

