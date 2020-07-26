Amasya’da yol projesi istişaresi

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile birlikte gittiği Amasya Çevreyolu’nun açılışında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte açılışı yapan Belediye Başkanı Aşgın, daha sonra ise Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile buluştu.

Milletvekili Kavuncu ile birlikte Genel Müdür Uraloğlu ile bir görüşme yapan Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Davet üzere katıldığımız Amasya Çevreyolu açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirdik. Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ile de projelerimizi değerlendirdik” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)