Amasya’da kaybolan kedi Çorum’da bulundu

5 gün önce Çorum’dan Erzincan’a giderken Amasya girişinde karayolunda ezilme tehlikesi atlatan bir kediyi gören taksici Rıza Yalçınkaya, onu alıp Amasya Bölge Trafik İstasyonu görevlilerine verdi. Dönüşte tekrar istasyona gelip kedinin durumunu soran Yalçınkaya, sahibi çıkmadığını öğrenince alıp Çorum’a götürdü.

Ertesi gün Amasya’da bir kafe işleten Sefa Aydemir, kaybolan kedisi için Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine başvurdu. Yapılan incelemede kedinin Çorumlu taksiciye verilen kedi olduğu anlaşıldı. Kendisine ulaşılan Rıza Yalçınkaya tekrar Amasya’ya gelip kediyi polislere teslim etti.

‘Ramiz’ adını verdiği çok sevdiği kedisine kavuşan Sefa Aydemir, Yalçınkaya ve polislere teşekkür etti.