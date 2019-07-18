Amasya ve Çorum Altı Nokta’dan ortak program

Kültür ve Turizm bakanlığının katkıları ile düzenlenen etkinliğe Amasya Valisi Dr.Osman Varol, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Çorum Engelsiz Yaşam Derneği yönetimi, Amasya Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Musa Demiryarar, Suluova Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Mehmet Semiz, dernek üyeleri ve Amasya huzurevi sakinleri katıldı. Amasya Valisi Dr.Osman Varol’un konuşması ile başlayan etkinlikte Fazlı Koçak, Muharrem Öztürk, türküleriyle renk kattı. Süleyman Kamışlı da programda şiir okudu.

(Haber Merkezi)