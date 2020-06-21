Amasya Valisi’ne “hayırlı olsun” ziyareti

Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ak Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ak Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, Çorum İl Başkan Yardımcıları Murat Günay, Ercan Daşdan, Alaca TSO Başkanı Günser Şirin, TBB Destek Hizmetleri Müdürü İbrahim Azak ve SGK Çorum İl Müdürü Ömer Tök, Amasya Valisi olan hemşehrimiz Mustafa Masatlı'yı ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular. (Haber Merkezi)