Amasya Valisi Masatlı’ya ziyaret
Güncel 28.09.2021, 19:53
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AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Amasya Valisi hemşehrimiz Mustafa Masatlı'yı ziyaret ettiler.
Çorum Belediyesi Meclis Üyesi Suat Aydoğan’ın da hazır bulunduğu ziyarette karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu. (Haber Merkezi)
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