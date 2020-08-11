Amasya Valisi Masatlı’ya dost ve hemşehri kutlaması
10 Haziran 2020 tarihli kararname ile Ardahan Valiliği’nden Amasya Valiliği’ne atanan hemşehrimiz Mustafa Masatlı’ya, Çorum’dan kutlama ziyaretleri devam ediyor.
Güncel 11.08.2020, 20:53
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Sungurlu kökenli olan Vali Masatlı’nın aile dostu, Boğazkale Aşıkoğlu Turistik Tesisleri Sahibi Cengiz Aşıkoğlu ile Uğur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Barlık, Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen ve Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, önceki gün Amasya Valisi Mustafa Masatlı’yı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundular ve başarı dilediler.
Cengiz Aşıkoğlu ve Uğur Barlık, Vali Masatlı’ya anı olarak birer hediye verdiler.
(Haber Merkezi)
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