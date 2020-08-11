Amasya Valisi Masatlı’ya dost ve hemşehri kutlaması

Sungurlu kökenli olan Vali Masatlı’nın aile dostu, Boğazkale Aşıkoğlu Turistik Tesisleri Sahibi Cengiz Aşıkoğlu ile Uğur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Barlık, Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen ve Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, önceki gün Amasya Valisi Mustafa Masatlı’yı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundular ve başarı dilediler.

Cengiz Aşıkoğlu ve Uğur Barlık, Vali Masatlı’ya anı olarak birer hediye verdiler.

(Haber Merkezi)