Amasya Eğitim-Sen’den işçilere yemek ikramı
Eğitim-Sen Amasya Şubesi, 7 Aralık’tan buyana fabrika önündeki bekleyişlerini devam ettiren Çorum Ekmekçioğlu Metal işçilerine destek ziyaretinde bulundu.
Güncel 28.01.2021, 19:48
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Kent merkezinde düzenlenen basın açıklamasının ardından Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Ekmekçioğulları Metal’in önünde bekleyişlerini sürdüren DİSK/Birleşik-Metal-İş üyesi işçilerin yanına giden eğitim emekçileri, işçilere sıcak yemek ikramında bulundu.
Destek ziyaretine Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı Mustafa Ölgün, Eğitim-Sen Merzifon ve Gümüşhacıköy temsilcilikleri, Çorum Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz ve sendika üyeleri katıldı.
(Haber Merkezi)
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