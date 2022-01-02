Amasya'da sporcuları taşıyan minibüs devrildi
Amasya'da Batmanlı güreşçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Batman Petrolspor baş antrenörü Halil İbrahim Kay olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 13 güreşçi hastaneye kaldırıldı.
Güncel 02.01.2022, 11:51 02.01.2022, 13:33
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Edinilen bilgiye göre, Çorum'daki güreş turnuvasına katılmak üzere Batman'dan yola çıkan sporcu kafilesini taşıyan Murat Kızılbulut yönetimindeki 72 DU 313 plakalı minübüs, Amasya - Çorum karayolu Çavuşköyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
112 acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada, takımın başantrenörü Halil İbrahim Kay olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 13 sporcu ambulanslarla sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Sürücü de kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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