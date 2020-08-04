AMAN SAKIN HA!

Kurban Bayramı’nda bireysel önlemler rafa kaldırıldığı için, kaygı çok daha büyük boyutlara ulaştı. Özellikle, tatil yörelerindeki “insan yığını” manzaraları, Anadolu’ya dönüşleri de düşünülünce, olağanüstü endişe yaratıyor.

Çorumlulara diyoruz ki: Lütfen “bana bir şey olmaz” diye düşünmeyin. Size bir şey olmasa bile, taşıyıcı olarak, çok sevdiğiniz birinin ölümüne sebep olabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Lütfen, hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyun. Bu salgının şakaya gelir yanı yok.