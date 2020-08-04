AMAN SAKIN HA!
Koronavirüs belasından henüz kurtulabilmiş değiliz, ama sanki her şey normale dönmüş gibi hareket ediyoruz. Dün de belirttik; Çorum’da vakalar tırmanışa geçti. Her gün 40-50 pozitif vaka çıkıyor, karantina uygulamaları ve ölümler artıyor.
Güncel 04.08.2020, 22:52 04.08.2020, 23:34
466
Kurban Bayramı’nda bireysel önlemler rafa kaldırıldığı için, kaygı çok daha büyük boyutlara ulaştı. Özellikle, tatil yörelerindeki “insan yığını” manzaraları, Anadolu’ya dönüşleri de düşünülünce, olağanüstü endişe yaratıyor.
Çorumlulara diyoruz ki: Lütfen “bana bir şey olmaz” diye düşünmeyin. Size bir şey olmasa bile, taşıyıcı olarak, çok sevdiğiniz birinin ölümüne sebep olabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Lütfen, hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyun. Bu salgının şakaya gelir yanı yok.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
14°
açık
Namaz Vakti 05 Ağustos 2020
|İmsak
|03:52
|Güneş
|05:33
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:44
|Akşam
|19:59
|Yatsı
|21:34