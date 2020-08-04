Son Dakika

AMAN SAKIN HA!

Koronavirüs belasından henüz kurtulabilmiş değiliz, ama sanki her şey normale dönmüş gibi hareket ediyoruz. Dün de belirttik; Çorum’da vakalar tırmanışa geçti. Her gün 40-50 pozitif vaka çıkıyor, karantina uygulamaları ve ölümler artıyor.

Güncel 04.08.2020, 22:52 04.08.2020, 23:34
466
AMAN SAKIN HA!

Kurban Bayramı’nda bireysel önlemler rafa kaldırıldığı için, kaygı çok daha büyük boyutlara ulaştı. Özellikle, tatil yörelerindeki “insan yığını” manzaraları, Anadolu’ya dönüşleri de düşünülünce, olağanüstü endişe yaratıyor.

Çorumlulara diyoruz ki: Lütfen “bana bir şey olmaz” diye düşünmeyin. Size bir şey olmasa bile, taşıyıcı olarak, çok sevdiğiniz birinin ölümüne sebep olabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Lütfen, hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyun. Bu salgının şakaya gelir yanı yok.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
14°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 05 Ağustos 2020
İmsak 03:52
Güneş 05:33
Öğle 12:51
İkindi 16:44
Akşam 19:59
Yatsı 21:34

Gelişmelerden Haberdar Olun

@