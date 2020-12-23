“Amacımız, üretime, tarım ve hayvanlığa da DEVA olmak ”

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, ziyaretlerinde partinin yapılanması ve politikaları hakkında bilgi verdiklerini, tarım ve hayvancılık sektörlerinin sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Ülke ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğine işaret eden İl Başkanı Vargeloğlu, “İktidarımızda, tüm üretim sektörleri ile birlikte, tarım ve hayvancılık da DEVA’sına kavuşacak” diye konuştu.

Orhan Vargeloğlu, tüm sektörlerin ve vatandaşların beklenti ve taleplerini derleyerek politikalarını oluşturma çabası içinde olduklarını belirterek, tüm mesleki ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerini sürdüreceklerini ve ilimizin sorunlarına “ortak akıl”la çözüm üretmeye çalışacaklarını söyledi. (Haber Merkezi)