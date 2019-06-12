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“Amacımız, neslimizi yeniden ihya ederek geleceğimizi inşa etmektir”

Çorum’da, Eğitim-Bir Sen, Çorum Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. 

“Amacımız, neslimizi yeniden ihya ederek geleceğimizi inşa etmektir”

Çorum’da, Eğitim-Bir Sen, Çorum Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. 

12 Haziran 2019 Çarşamba 20:12
“Amacımız, neslimizi yeniden ihya ederek geleceğimizi inşa etmektir”

Ödül töreninde konuşan Eğitim-Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, bir yerde ruh yoksa, orada güruhun var olduğunu belirterek, “Çalışmalarımızın temeli gençlerimizde bir ruh oluşturmak. Neslimizi yeniden ihya etme geleceğimizi inşa etmeye yöneliktir” dedi. 


Şehirleri yönetenlerin nesli ihya etmeyi ihmal ederlerse ihmal ettikleri neslin ihya edilen şehirleri tahrip edeceğine dikkat çeken Sevin, “Gençleri ihmal etmek gibi bir lüksümüz olmadı. Olamaz. Gençleri ihmal edersek geleceğimizi yeniden inşa etmek geleceğe sahip olmak gibi lüksümüz asla olamaz. Bu nedenle gençlere yönelik olarak her türlü programı destekliyoruz. Bu konuda yapılacak her türlü çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz. Gençlerin geleceğe hazırlanmasına yönelik çalışmalara destek olmak bizim önceliğimiz” ifadelerini kullandı. 
Okumanın en soylu eylem olduğunun altını çizen Sevin, okunan her kitabın düşünceleri, düşüncelerinde insanları değiştirdiğini ifaderek, hayatta olumlu değişikliklere yol açtığına dikkat çekti. 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seçmeli ders haline getirilen getirilen tarih derslerinin tekrar zorunlu hale getirilmesi içinde çağrıda bulunan Sevin, “Tarihini bilmeyen bir millet yok olmaya mahkumdur. Tarihini unutan, geçmişkinden utanan ve “Zulüm 1453’te başladı” diyen soysuzlara inat bu gençlik Asım’ın Nesli olarak okumak., çok okumak ve tarihimi tahimizi bilmek zorundasınız. Tarihini bilmeyen geleceğine yön veremez. Bu açıdan Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarih derslerini seçmeli ders olarak değil, zorunlu okutulması gereken bir ders olarak yeniden gündeme alması için çağrıda bulunuyoruz. Tarih gerçektende seçmeli değil, zorunlu ders olarak kalmalı. Tarihini bilmeyen hiçbir millet hiçbir şekilde ayakta kalamaz. Tarihe yön veremez. Yeni nesiller tarihimizi en iyi şekilde bilmek ve geleceğimize bu şekilde yön vermek zorundasınız. Sizler bizim geleceğimiz ve umudumuzsunuz. Sizler bu umudu boşa çıkarmayacaksınız” diye konuştu. 
Konuşmaların ardından liseler arası düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programa Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Memur Sen İl Başkanı Ahmet Saatçi ve öğrenciler katıldı. 

(İHA)

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