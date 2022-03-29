“Amacımız millete daha iyi hizmet”

Milletimizin birinci derecede temsilcileri, demokrasinin mihenk taşı olan muhtarlarla birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Ceylan, muhtarlarla yaptıkları toplantılardaki amaçlarının millete daha iyi hizmet götürmek olduğunu söyledi.

Muhtarların vatandaşlarla devletin arasındaki elçileri olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ceylan, “Bu anlamda sizlerden almış olduğumuz bilgiler bizim için çok kıymetli. Muhtarlarımızın katılımıyla yaptığımız bu toplantılar tamamen vatandaşımıza hizmet odaklı ve daha iyi bir Çorum’un inşası için çok önemli. Her zaman ifade ettiğim gibi muhtarlarımız bizim çözüm ortağımızdır. Şüphesiz demokrasimizin en temel taşları olan muhtarlarımız hizmetlerimizin en ücra köşeye gitmesinde çok büyük bir paya sahiptir. Toplumun bütün kesimlerine ulaşarak, devletimizin şefkatli elini tüm halkımıza ulaştıran kıymetli muhtarlarımıza çalışmaları için müteşekkiriz” ifadelerini dile getirdi.

Muhtarlar ile yaptıkları toplantıların amacının ortak gayeleri olan millete daha iyi hizmet götürmek olduğunu dile getiren Ceylan, “Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde sahadan gelen talep ve önerileri öğrenmek, üzerinde konuşup istişare etmek için bu toplantıları düzenliyoruz. Bir nevi yaptığımız çalışmaların meyvesini bu toplantılar sayesinde alıyoruz. Bu sayede mahallelerimizde ve köylerimizde yapılan yatırımları daha çok arttırmış oluyoruz. Bu noktada hem bizlere hem de vatandaşlarımıza yardımcı olacak kişiler sizlersiniz. Unutmamalıyız, muhtarlarımız devletimizin mahallelerimizdeki temsilcileridir” açıklamasında bulundu.

Ziyarete katılan muhtarlar ise, köylerine yapılan hizmetler, yatırımlar ve ayrıca ne zaman bir istek ve talepleri olsa her zaman yanlarında olduğu için Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür ettiler.

Ziyarette, Çorum Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral, Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay, Eskiekin köyü Muhtarı Hüseyin Karabıyık, Seydim Köyü Muhtarı Cevdet Yapıcı, Kırkdilim Köyü Muhtarı Mustafa Dalkılıç, Osmaniye Köyü Muhtarı Şerafettin Demirci, Karaağaç Köyü Muhtarı Adem Ölçer, Hacıahmetderesi Köyü Halil Damar, Elicek Köyü Muhtarı Sıddık Çetinkaya, Soğuksu Köyü Muhtarı Kazım Kazar, Karahisar Köyü Muhtarı Sehlan Şahin, Hızırdede Köyü Muhtarı Şenol Arslan, Pancarlık Köyü Muhtarı Muharrem Kaya, Erdek Köyü Muhtarı Kenan Çıtak, Mustafaçelebi Köyü Muhtarı Halil Kaya, Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli, Eskiköy Köyü Muhtarı Turabi Üreyen, Ömerbey Köyü Muhtarı Turan Şahin, Karadona Köyü Muhtarı Ahmet Doğan, Mislerovacığı Köyü Muhtarı Mehmet Ali Balkız, Kızılpınar Köyü Muhtarı Ekrem Uyar, Salur Köyü Muhtarı Murat Telli, Şarmaşa Köyü Muhtarı Halil İbrahim Şimşek yer aldı.