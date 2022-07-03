“Amacımız, katma değeri yüksek ürünlerle üreticiyi üretimde tutmak”
Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Yüksel, Orta Karadeniz Bölge Başkan Yardımcısı Semra Şahin, Çorum İl Başkanı Pelin Tuğut ve Yardımcısı Ali Çan, önceki gün gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler.
Konfederasyon’un 55 ülkede faaliyet gösterdiğini, 14 ülkede ofisinin bulunduğunu, 18 bölge ve 81 ilde örgütlendiğini anlatan Genel Başkan Hakan Yüksel, “Kendi alanımızda dünyanın en büyük örgütüyüz. İklim krizinden ve geleceğin su-gıda savaşlarına gebe olduğu gerçeğinden yola çıkarak, tarımsal üretimimize doğru bir yön çizme ve özellikle de üreticimizi üretimde tutma çabasını gösteriyoruz” dedi.
Dünyanın her yanında pazar arayışında olduklarını, diğer bir anlatımla da, hangi ürünlerin pazarının hazır olduğunu belirlemeye ve üreticiyi bu doğrultuda yönlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Hakan Yüksel, “önce pazar, sonra üretim” anlayışıyla, katma değeri yüksek tarım ürünlerinin üretilmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
Nijerya merkezli olmak üzere, Afrika’da üretim olanaklarını araştırdıklarını ve iklim krizinden en geç etkilenecek ülkelerin Sahra altı ülkeler olduğuna da dikkat çeken Konfederasyon Başkanı Yüksel, yoğun olarak teknolojik tarıma yöneldiklerini, Sakarya’da fındık üretim bölgelerinin dronla gübrelenmesinden çok iyi sonuç aldıklarını, mikrobiyolojik müdahalelerle de ürün kalitesini artırdıklarını anlattı.
(Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31