“Amacımız, katma değeri yüksek ürünlerle üreticiyi üretimde tutmak”

Konfederasyon’un 55 ülkede faaliyet gösterdiğini, 14 ülkede ofisinin bulunduğunu, 18 bölge ve 81 ilde örgütlendiğini anlatan Genel Başkan Hakan Yüksel, “Kendi alanımızda dünyanın en büyük örgütüyüz. İklim krizinden ve geleceğin su-gıda savaşlarına gebe olduğu gerçeğinden yola çıkarak, tarımsal üretimimize doğru bir yön çizme ve özellikle de üreticimizi üretimde tutma çabasını gösteriyoruz” dedi.

Dünyanın her yanında pazar arayışında olduklarını, diğer bir anlatımla da, hangi ürünlerin pazarının hazır olduğunu belirlemeye ve üreticiyi bu doğrultuda yönlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Hakan Yüksel, “önce pazar, sonra üretim” anlayışıyla, katma değeri yüksek tarım ürünlerinin üretilmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Nijerya merkezli olmak üzere, Afrika’da üretim olanaklarını araştırdıklarını ve iklim krizinden en geç etkilenecek ülkelerin Sahra altı ülkeler olduğuna da dikkat çeken Konfederasyon Başkanı Yüksel, yoğun olarak teknolojik tarıma yöneldiklerini, Sakarya’da fındık üretim bölgelerinin dronla gübrelenmesinden çok iyi sonuç aldıklarını, mikrobiyolojik müdahalelerle de ürün kalitesini artırdıklarını anlattı.

(Haber Merkezi)

