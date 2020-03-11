“AMACIMIZ GÜÇLÜ KADIN”

‘HAK EŞİTLİĞİ KAVRAMI’

Semrin Kaleli, amaçlarının güçlü kadına odaklanmak olduğunu belirterek, “Farkındalığı güçlü kadın üzerinden kurgulayalım istedik. Kadın ve erkek yaratılış olarak farklıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz eşitlik kavramı , kadın ve erkeğin toplum içindeki haklarının eşitliğidir” dedi.

‘BUGÜNÜ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ’

Ebru Çömüz ise, “Topraklarımızda binlerce yıl önce imzalanan tarihteki ilk barış antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması’nda kraliçenin mührü var. Biz de bundan yola çıkarak her iş insanımıza bir mühür yaptık . Kraliçenin mührünün benzeri, sadece iç kısımlarına kendi isimlerini yazdık, bu da tarihe bırakacağımız bir belge olacak” ifadesini kullandı.

‘YOLYAPAR’IN DESTEĞİ ÇOK DEĞERLİ’

Proje ortağı Çorum Haber ve Mehmet Yolyapar’a katkılarından dolayı teşekkür eden Kaleli ve Çömüz, “Yolyapar’ın varlığı bu projede bizim için çok kıymetli. Kampanyamız uzun vadeli ve somut taahhütler alıyoruz” diye konuştular. (Haber Merkezi)