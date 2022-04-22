“Amacımız, çocuklara daha huzurlu ve kalkınmış bir Türkiye bırakmak”

23 Nisan’ın kurtuluş mücadelesinden çıkmış bir halkın bağımsızlık ve egemenliğini tüm dünyaya ilan ettiği bir gün olduğunu söyleyen Ulaş Tokgöz, “Yüce meclisimiz, egemenliğimizin, bağımsızlığımızın ve aydınlık geleceğimizin en önemli teminatıdır” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu kutlu günü çocuklara ithaf ederek, gelecek nesilleri egemenliğimize, demokrasimize ve bağımsızlığımıza sahip çıkmakla görevlendirdiğinin altını çizen Tokgöz, “Yüce meclisimizin temsilcilerini görevi de, aydınlık geleceğimizin temel taşı olan çocuklarımıza daha müreffeh, huzurlu ve kalkınmış bir Türkiye bırakmaktır. Parlamento iradesini yok sayanların karşısında güçlendirilmiş parlamenter sistemi inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Atatürk’ün TBMM açılışında söylediği, “Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir” sözlerini anımsatan Ulaş Tokgöz, “Cumhuriyetin temel ilkelerinin belirlenmesinde 23 Nisan bir mihenk taşı niteliğinde olmuştur. Amasya Genelgesi ile başlayan süreç Erzurum ve Sivas Kongreleriyle devam etmiş ve nihayet 23 Nisan 1920’de Meclisin açılmasıyla birlikte Büyük Atatürk’ün önderliğinde ‘Hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin’ olduğu Anadolu topraklarından tüm dünyaya haykırılmıştır” diye konuştu.

Emperyalizme karşı duranların meclisin açılmasıyla birlikte cumhuriyete giden yolda en güçlü adımı attıklarını vurgulayan Tokgöz, “Bugün halkın egemenliğini hiçe sayanlar bilmelidirler ki parlamenter sistemin savunucuları olarak bizler adalet, eşitlik ve hukuk çerçevesinde milletin mutlak egemenliğini yeniden tesis edecek, Gazi Meclisimizi hak ettiği konuma yeniden getireceğiz. Çocuklarımıza ve cumhuriyetimizde duyduğumuz büyük inançla, özlemini duyduğumuz demokratik Türkiye’ye ulaşma dileğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve TBMM’nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu günleri bizlere armağan eden Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını şükran, minnet ve saygıyla anıyorum” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

