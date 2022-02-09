Son Dakika

 “Amacım, kız çocuklarının ilham kaynağı bir bilim insanı olmak”

Bilimsel araştırmalarda görev alan kadınların oranı %30’dan az. Ayrıca kız çocuklarının/öğrencilerinin sadece %30’u yüksek öğretimde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına yöneliyor. Birçok araştırma gösteriyor ki maalesef kız çocuklarının kendi zekâları, yetenekleri ve ilgi alanları hakkındaki algıları, toplum tarafından negatif yönde etkileniyor. 

Güncel 09.02.2022, 22:46
91
 “Amacım, kız çocuklarının ilham kaynağı bir bilim insanı olmak”

Aleyna Beste ÖZHAN 

UNESCO İstatistik Enstitüsü’nün 2019 raporuna göre, bilimsel araştırmalarda görev alan kadınların oranı %30’dan az. Ayrıca kız çocuklarının/öğrencilerinin sadece %30’u yüksek öğretimde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına yöneliyor. Maalesef ki bu durumu toplumdaki stereotipler ve normlar tetikliyor. 
Öyle ki, 2017 yılında yayınlanan  bir çalışmaya göre, 6 yaşına gelmiş kız çocuklarının, kendi cinsiyetlerini "zeki, parlak" olarak tanımlama oranı, erkeklere göre daha düşük. Bu ve birçok araştırma gösteriyor ki maalesef kız çocuklarının kendi zekâları, yetenekleri ve ilgi alanları hakkındaki algıları, toplum tarafından negatif yönde etkileniyor. 
Umarım bir gün eğitimde ve iş hayatında cinsiyet ayrımcılığı son bulur. M. Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi, "Bizim toplumumuz için ilim ve fen lazım ise, bunları aynı derecede hem erkek hem de kadınlarımızın iktisap etmesi lazımdır." 
Benim akademik hayatım, 2017 yılında mezun olduğum Galatasaray Lisesi ile başladı.  Devamında, tam burslu olarak girdiğim Sabancı Üniversitesi’nde, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik bölümünden 2021 yılında, bölüm birincisi olarak mezun oldum. Bu bölüme olan ilgim, birinci sınıfta aldığım bir derste atomik seviyedeki modifikasyonların malzemenin bütünsel ölçekte özelliklerini etkileyebilmesini öğrenmemle başladı diyebilirim (Sabancı Üniversitesi’nin bir avantajı olarak bölümümü ilk yılı tamamladıktan sonra seçtim). Etrafımızdaki her şeyin ve hatta diğer bütün mühendisliklerin temelinin malzeme bilimi olduğunu fark ettikçe ilgim daha da arttı. Dikkat ederseniz, tarihi çağlar bile o dönemde kullanılan ve üzerinde uzmanlaşılan malzemenin ismiyle anılır. Aynı zamanda, bu bölümün matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerle olan yakın ilişkisi de seçimimdeki önemli bir diğer unsurdu. Lisansımın ikinci yılından itibaren de Prof. Özge Akbulut’un araştırma grubunda yer aldım. Kendisi lisans hayatım boyunca beni her zaman destekledi ve bir bilim kadını olarak da bana ilham kaynağı oldu. 
Şu anda eğitimime ikinci ana dalım olan Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği’nde devam ediyorum ve aynı zamanda Avrupa Birliği destekli ‘Ceramics 4.0’ adlı araştırma projesinde mühendis olarak çalışıyorum. 2022 güz dönemiyle beraber akademik hayatıma Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de Malzeme Bilimi ve Mühendisliği departmanında PhD öğrencisi olarak devam edeceğim. Umarım ki ben de bana örnek olan hocalarım gibi, STEM alanlarında kariyer yapmak isteyen herkese, özellikle kız çocuklarına ilham olan bir bilim insanı olurum.  
07.02.22
 
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-1°
hafif kar yağışlı
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 22 16
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11

Gelişmelerden Haberdar Olun

@