 “Amacım, kız çocuklarının ilham kaynağı bir bilim insanı olmak”

Aleyna Beste ÖZHAN

UNESCO İstatistik Enstitüsü’nün 2019 raporuna göre, bilimsel araştırmalarda görev alan kadınların oranı %30’dan az. Ayrıca kız çocuklarının/öğrencilerinin sadece %30’u yüksek öğretimde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına yöneliyor. Maalesef ki bu durumu toplumdaki stereotipler ve normlar tetikliyor.

Öyle ki, 2017 yılında yayınlanan bir çalışmaya göre, 6 yaşına gelmiş kız çocuklarının, kendi cinsiyetlerini "zeki, parlak" olarak tanımlama oranı, erkeklere göre daha düşük. Bu ve birçok araştırma gösteriyor ki maalesef kız çocuklarının kendi zekâları, yetenekleri ve ilgi alanları hakkındaki algıları, toplum tarafından negatif yönde etkileniyor.

Umarım bir gün eğitimde ve iş hayatında cinsiyet ayrımcılığı son bulur. M. Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi, "Bizim toplumumuz için ilim ve fen lazım ise, bunları aynı derecede hem erkek hem de kadınlarımızın iktisap etmesi lazımdır."

Benim akademik hayatım, 2017 yılında mezun olduğum Galatasaray Lisesi ile başladı. Devamında, tam burslu olarak girdiğim Sabancı Üniversitesi’nde, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik bölümünden 2021 yılında, bölüm birincisi olarak mezun oldum. Bu bölüme olan ilgim, birinci sınıfta aldığım bir derste atomik seviyedeki modifikasyonların malzemenin bütünsel ölçekte özelliklerini etkileyebilmesini öğrenmemle başladı diyebilirim (Sabancı Üniversitesi’nin bir avantajı olarak bölümümü ilk yılı tamamladıktan sonra seçtim). Etrafımızdaki her şeyin ve hatta diğer bütün mühendisliklerin temelinin malzeme bilimi olduğunu fark ettikçe ilgim daha da arttı. Dikkat ederseniz, tarihi çağlar bile o dönemde kullanılan ve üzerinde uzmanlaşılan malzemenin ismiyle anılır. Aynı zamanda, bu bölümün matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerle olan yakın ilişkisi de seçimimdeki önemli bir diğer unsurdu. Lisansımın ikinci yılından itibaren de Prof. Özge Akbulut’un araştırma grubunda yer aldım. Kendisi lisans hayatım boyunca beni her zaman destekledi ve bir bilim kadını olarak da bana ilham kaynağı oldu.

Şu anda eğitimime ikinci ana dalım olan Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği’nde devam ediyorum ve aynı zamanda Avrupa Birliği destekli ‘Ceramics 4.0’ adlı araştırma projesinde mühendis olarak çalışıyorum. 2022 güz dönemiyle beraber akademik hayatıma Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de Malzeme Bilimi ve Mühendisliği departmanında PhD öğrencisi olarak devam edeceğim. Umarım ki ben de bana örnek olan hocalarım gibi, STEM alanlarında kariyer yapmak isteyen herkese, özellikle kız çocuklarına ilham olan bir bilim insanı olurum.

07.02.22