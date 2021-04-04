Alzheimer hastalığının ilermesini yavaşlatan yeni bir tedavi yöntemi

ALZHEİMER HASTALIĞINDA GLUTATYON TEDAVİSİ

Alzheimer hastalığı, dünya genelinde milyonlarca yaşlı birey ile onlarla ilgilenen ailelerin ağır bedeller ödediği son derecede yaygın bir demans türüdür. Alzheimer hastalığına neden olan faktörlerden biri oksidatif strestir. Oksidatif stresteki bu Alzheimer ile ilişkili artış, beyin antioksidanı olan glutatyonun (GSH) azalmış seviyelerine bağlanmaktadır.

Alzheimer hastalığının tipik semptomları, bilişsel işlevde (hafıza, düşünme ve öğrenme) düşüş ve günlük aktiviteleri gerçekleştirme güçlüğüdür. Ne yazık ki, mevcut tıbbi tedaviler yalnızca geçici semptomatik rahatlama sağlar. Alzheimer hastalığı, 65 yaşın üzerindekiler için yaygın bir bunama nedenidir, ancak 45 yaşındaki insanlarda da hafif bilişsel bozukluk (MCI) teşhisi konulabilmektedir.

Glutatyon nedir ve faydaları nelerdir?

Glutatyon, karaciğer tarafından doğal olarak üretilen bir maddedir. Aynı zamanda meyvelerde, sebzelerde ve etlerde de bulunur. Beyin tarafından oksijen metabolize edildiğinde üretilen reaktif oksijen türlerinden (ROS) beynin korunmasından sorumlu olan önemli bir antioksidandır.

Glutatyon, doku yapımı ve onarımı, vücutta ihtiyaç duyulan kimyasalların ve proteinlerin yapılması ve bağışıklık sistemi dahil olmak üzere vücutta birçok işlemde yer alır.

Glutatyon, ağızdan, solunarak veya kas içine veya damarlara serum tedavisi yoluyla damar içine verilerek alındığında çoğu yetişkin için oldukça etkilidir ve güvenlidir. Alzheimer hastalığına karşı koruma sağlaması ya da ilerlemeyi durdurması için serum yoluyla tedavisi sağlanabilir.

