“Altyapıya bakılmayınca millet kış ortasında elektriksiz kalıyor”

Elektrik dağıtım işinin 13 milyar dolara 2036 yılına kadar özelleştirildiğini, firmaların enerji dağıtım işine 8 milyar dolar civarında yatırım yaptıkları ve 300 milyar lira kazandıkları bilgisinin verildiğini anlatan Bedii Onan, “Dağıtım firmaları, altyapıya yatırım yapmıyor, mevcut altyapı ile devam ettikleri için de hizmetin kalitesi düşüyor. Şirketlerin, içi boşaltılmış olarak devlete terk edileceği kaygısı duyuluyor.” dedi.

Isparta’ta yaşanan arızaların ve kesintilerin başka illerin de başına gelebileceğine dikkat çeken Zafer Partisi İl Başkanı Onan, konutların elektrik faturaları vatandaşın belini büktüğü gibi, esnafın, sanayicinin kullandığı pahalı enerjinin de maliyet enflasyonuna yolaçtığını, “dünyada en ucuz enerji bizde” şeklindeki temelsiz propagandalardan vazgeçilip, elektriğin vatandaşın gelir seviyesine göre fiyatlandırılması gerektiğini vurguladı.

(Haber Merkezi)

