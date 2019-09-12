“Altyapı tamamlansın 500 bin turiste hazırız”

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa’ya, öncelikle yerli turistlerin ilgisini sağlamaya çalıştıklarını, bu canlanmanın, yabancı turist sayısını da artıracak turizm yatırım ve organizasyonlarına zemin hazırlayacağını söyledi.

*** OKA desteğiyle “Seyir Terası” başta olmak üzere bir takım altyapı projelerini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirten Kaymakam Ataman, “Altyapı tamamlandığında, yıllık 500 bin turisti ağırlamaya hazır olacağız” dedi.

*** Yunus Ataman, Dulkadiroğlu konağında organik kahvaltı servisi verdiklerini, yörenin ünlü “kaz”ı ile turşusunu da yakında menüye dahil edeceklerini anlattı.