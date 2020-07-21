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Altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor

Çorum Belediyesi, Gazi Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Sokaklarda altyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Güncel 21.07.2020, 21:40
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Altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor

Şehrin alt yapısını güçlendirmek ve yeni yerleşim alanlarında uzun ömürlü bir alt yapı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam eden Çorum Belediyesi, Gazi Caddesi üzerinde Sağlık Meslek Yüksekokulu’ndan Şehitliğe kadar olan bölgede 920 metre kanalizasyon hat çalışması gerekleştiriyor. Ayrıca yeni yerleşim alanlarının da alt yapı çalışmalarını titizlikle sürdüren Çorum Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy 28. Sokakta kanalizasyon hattı çalışması yapıyor.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte asfalt çalışmalarının başlayacağını ifade eden Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, “Yağmursuyu, kanalizasyon, park ve asfalt gibi altyapı çalışmalarımız ihtiyaç duyulan bölgelerde tüm hızıyla devam ediyor” diye konuştu.

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