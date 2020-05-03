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Altyapı çalışmaları devam ediyor

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir yandan salgınla ilgili çalışmalarını yaparken, diğer yandan da altyapı çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Belediye, Fen Lisesi Cadde ve sokaklarda 1.600 metre kanalizasyon hat çalışmalarına devam ediyor.

03 Mayıs 2020 Pazar 19:15
Altyapı çalışmaları devam ediyor

Fen Lisesi 1. Cadde, Fen Lisesi 50. Sokak, 19., 9., 11.,12.,13. ve 16. sokaklarda devam eden kanalizasyon hattı çalışmalarıyla birlikte yolun asfaltının tamamlanmasından sonra kazılmaması için parsel bağlantılarının da yapıldığını dile getiren Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Toplam uzunluğu 1600 metre olan kanalizasyon hat çalışmamızı kısa sürede tamamlayacağız. Altyapısı ve üst yapıları eksiksiz bir Çorum için gece gündüz çalışıyoruz. Fen Lisesi Cadde ve sokaklarda devam eden kanalizasyon hat bağlantı çalışmamızla bu bölgedeki yeni yapıların da altyapı sorununu çözmüş olacağız” dedi. (Haber Merkezi)

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