Altunörs’ten çiftçilere hasat öncesi uyarı

Hasat sırasında biçerdöverlerin tabandan biçmesine ve dane kaybının minimum olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Altunörs, “Aksi bir durumla karşılaştığımızda önce biçerdöver operatörünü ikaz edelim. Çözüme ulaşılmadığı taktirde İl Tarım Müdürlüğü’nü arayarak denetlenmesini isteyelim” dedi.

İkinci ve en önemlisi bir hususun da hasat sonrası anız yakılması konusu olduğunu kaydeden Altunörs, anız yakmanın kesinlikle yasak olduğunu bildirerek, “Anız yakmak hem doğaya zarar hem de tarlanın tabakasına zarar. Bir sonraki yılda ekeceği ürüne zararı olduğu ve gözle görülmeyen canlıların börtü böceklerin yanmasına sebep olduğu uzmanlar tarafından defalarca söylenmektedir ve anız yakan tespit edildiği taktirde çok ciddi cezalarla karşılaşmamak için anızları yakmayalım, yaktırmayalım. Olası yangınlarda görüldüğü anda hemen itfaiyeyi arayalım” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)