Altınok’tan Çorumlu şehidin ailesine taziye

Belediye Başkanı Altınok, Ankara’nın Keçiören semtinde ikamet eden ve Pençe-Kilit Harekât bölgesinde teröristler tarafından döşenen EYP’nin patlaması sonucu şehit olan Çorumlu Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un ailesini ziyaret etti.

Turgut Altınok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe Kilit-Harekâtında şehit olan kahraman askerlerimiz, hemşehrimiz Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt ve Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş’a Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

