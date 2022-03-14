Altınokta’dan 8 Mart etkinliği

Etkinliğe, AK Parti MKYK üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın eşi Ebru Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat'ın eşi Hacer Yağbat, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve yönetim kurulu üyeleri, Gelecek Partisi Kadın Kolları Başkanı Selma Bayraktar, Büyük Birlik Partisi Kadın Kolları Başkanı Atiye Sayar, Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Dr. Neslihan Hüsüllüoğulları, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ve eşi Emine Bayrak ve derneğin kadın üyeleri katıldı.

Etkinlikte 8 Mart’ın önemine değinildi.

(Haber Merkezi)