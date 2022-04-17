Altınokta Körler Derneği’nden iftar

Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Şaban Kabakcı iftarda yaptığı konuşmada; “Farklı kelimeler kullanabiliriz, farklı yaşam tarzlarımız olabilir. Ama biz bu farklılığımızın zenginliğinden yola çıkarak Ramazan ayımızı şenlendirmek amacıyla bir sofra etrafında toplandık. Bu sofra farklılıklarımızı diğerleriyle paylaşabilmek için bizlere sunulan bir bahane sadece. Bizde bu vesileyle Ramazan ayında birlik ve beraberliğimizi geliştirmek amacıyla bir sofrada buluştuk” dedi.

Şaban Kabakcı birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel Ramazanlarda buluşma dileğinde bulunarak tüm katılım sağlayan üye ve ailelerine teşekkürlerini iletti.

(Ömür SOYTEMİZ)

