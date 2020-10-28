Altınlarla birlikte kaçan o gelin hakkında karar çıktı

Kent merkezindeki Devane semtinde oturan Hatice ve Hasan U. çifti, geçen yıl Eylül ayında oğulları Gökhan'ı evlendirmek için harekete geçti. Aile, aracıların devreye girmesiyle oğullarını Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki genç kızla evlendirebileceklerini öğrendi. Bunun üzerine Doğubayazıt’ta verilen adrese genç kızı görmeye gittiler. Aileye, “Oğlunuzla evlenecek kızımız bu, kendisi öksüz büyüdü” denilerek, Nurhan B. gösterildi. Kızın bir yakını ile aracıya 25 bin TL. ödendikten sonra gelin adayı Nurhan B., bir yakını ile birlikte Çorum'a getirildi.

TOPLAM 60 BİN TL HARCAMIŞLAR

Hasan ve Hatice U. çifti, oğullarının evlenebilmesi için gelinin ailesine süt parası, elbiseler, gelinlik ve takılar olmak üzere toplam 60 bin TL masraf yaptı. Düğün için 14 Ekim 2018 tarihi belirlenip davetiyeler basıldı. Düğün salonu rezervasyonu yapıldı. Hazırlıklar sürerken, gelin adayı Nurhan B., “Canım lahmacun çekiyor” diyerek damat adayı Gökhan U. ile çarşıya gitti. Gittikleri lokantada “Lavaboya gidiyorum, birazdan dönerim” diyerek, masadan kalkan Nurhan B., düğün için alınan üzerinde bulunan takılarla birlikte ortadan kayboldu.

Dolandırıldığını anlayan Gökhan U., polise giderek şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Şikâyet üzerine, Çorum ve Ağrı'da harekete geçen polis ekipleri, gelin adayı Nurhan B.'nin Çorum başta olmak üzere pek çok şehirde çok sayıda kişiyi aynı yöntemle dolandırdığını belirledi. Kadının, irtibatlı olduğu çeteyle birlikte evlenme vaadiyle aileleri dolandırdığı tespit edildi. Polis ekipleri Nurhan B. ile birlikte Mesut A. ve Sait G.'yi gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

PEŞLERİNİ BIRAKMADI

Nurhan B., tarafından dolandırıldığını söyleyen Gökhan U.'nun annesi Hatice U., “Ben adaletime güveniyorum. Bu kişilerin eninde sonunda hâkim karşısına çıkacaklar ve yargılanacaklar. Bugüne kadar mücadelemi sürdürdüm ve bu kişilerin ceza almaları için hukuk savaşı veriyorum. Bunlar benim canımı yaktı, başkalarının canını yakmalarına asla müsaade etmeyeceğim” diyerek tepki göstermişti.

KARAR ÇIKTI

Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dün görülen davada ise karar çıktı. Duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, basit dolandırıcılık suçundan Nurdan B.’ye 3 yıl 9 ay hapis cezası ve 50 bin TL de adli para cezası verirken, Mesut A’ya ise 3 yıl 1 ay 15 gün, 41 bin 660 TL adli para cezası verdi. Sait B. ise beraat etti.

AVUKAT: “BU OLAYLAR KANAYAN YARA HALİNE GELDİ”

Çorum Barosu avukatlarından Mustafa Kemal Metin, bu tip olayların Türkiye’de kanayan bir yara haline geldiğini ve dolandırıcılık olaylarının hat safhaya ulaştığını söyleyerek, şahısların gereken cezaları aldıklarını söyledi. (Haber Merkezi)