Altınkoz'dan Memur-Sen üyelerine yüzde 15 indirim
Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı kenarında Oğuzlar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Altınkoz Tesisleri'nde Memur-Sen Konfederasyonu üyelerine yüzde 15 indirim yapılacak.
Güncel 25.06.2020, 18:36 25.06.2020, 19:41
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Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve Memur-Sen Konfederasyonu İl Temsilcisi Ali Yıldız, indirim kampanyasına ilişkin protokol imzaladı.
Yıldırım, belediye binasındaki imza töreninde yaptığı konuşmada, Altınkoz'da restoranın yanı sıra Obruk Barajı'nda tekne turu ve su sporları hizmetleri verildiğini söyledi.
Obruk Barajı'nın önemli bir turizm merkezi haline gelmesi için çabaladıklarını belirten Yıldırım, Altınkoz tesislerinin bölgenin yıldızı olmaya aday olduğunu sözlerine ekledi.
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