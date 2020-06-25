Altınkoz'dan Memur-Sen üyelerine yüzde 15 indirim

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve Memur-Sen Konfederasyonu İl Temsilcisi Ali Yıldız, indirim kampanyasına ilişkin protokol imzaladı.

Yıldırım, belediye binasındaki imza töreninde yaptığı konuşmada, Altınkoz'da restoranın yanı sıra Obruk Barajı'nda tekne turu ve su sporları hizmetleri verildiğini söyledi.

Obruk Barajı'nın önemli bir turizm merkezi haline gelmesi için çabaladıklarını belirten Yıldırım, Altınkoz tesislerinin bölgenin yıldızı olmaya aday olduğunu sözlerine ekledi.