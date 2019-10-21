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Altınbaş’ta iki kaza: 7 yaralı

Çorum merkeze bağlı Altınbaş Köyü mevkiinde iki kaza meydana geldi.

Altınbaş’ta iki kaza: 7 yaralı

Çorum merkeze bağlı Altınbaş Köyü mevkiinde iki kaza meydana geldi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 19:17
Altınbaş’ta iki kaza: 7 yaralı

Buna göre önceki gün akşam saatlerinde yaşanan kazada C.S (63) yönetimindeki araç İskilip istikametinden Çorum istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Z.A (57) ve M.S (54) isimli kadınlar yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Aynı bölgede yaşanan ikinci kazada ise Ş.Y (36) isimli sürücünün yönetimindeki araç aynı istikamette seyir halinde bulunan M.A (49) isimli sürücünün kullandığı araçla çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte aynı araçta yolcu olarak bulunan S.Ş (72) ve H.K (49) isimli kadınlar yaralandı. Yaralılar sevk edildikleri Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazalarla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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