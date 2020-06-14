Altınbaş’ta büyük hasar

Birkaç gündür etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı il genelinde bir çok tarım arazisine zarar verdi. Merkeze bağlı Altınbaş köyü de bu zararlardan nasibini aldı.

Çorum’da birkaç gündür yaşanan yağışlar nedeni ile köyde bulunan çok sayıda serayı selin bastığını, sera naylonlarının yırtıldığı ve içeride bulunan çok sayıda ürünün ise yenilemez duruma geldiği öğrenildi.

Etkili olan yağışla beraber kısa süre içinde tarla ve bahçelerde ürünleri yok olan köylüler kara kara düşünmeye başlarken, hasarın tespiti ve tazmini için devletten destek beklediklerini de açıkladılar.

Seralarda büyük ölçüde zararlar oluştuğunu belirten köylüler; “Çiftçimiz çok mağdur durumda. Devletimizin çiftçimize sahip çıkmasını bekliyoruz. Seraların içindeki mahsullerinin bir çoğu zarar gördü” diye konuştu.

(Haber Merkezi)