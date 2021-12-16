Altın ve dolar rekora koşuyor

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Dolar 15,67 lira seviyesine çıktı. Euro’nun 17,72 lira seviyesine yükseldikten sonra 17,47 liraya gerilediği gün içinde Sterlin ise 20 TL’yi aştı.

Ayrıca gram altının fiyatı dün akşam açıklanan FED'in faiz kararının ardından dolar/TL kurundaki yükselişi izleyerek gün içerisinde tarihi seviyesini gördü. Gün içerisinde 875,91 lira seviyesini görerek rekor üstüne rekor kıran gram altın 900 lirayı gördü. Çeyrek altın ise 1.465,24 liraya kadar yükseldi.

Ons altın, haftanın ilk iki günü dar bir bantta işlem gördükten sonra Fed toplantısı öncesinde 1.760 dolara civarına gerilemişti. Ons altın, Fed toplantısının yarattığı belirsizliğin kalkmasıyla son iki gündeki kayıplarını silerek hafta başına göre yatay bir seyir izliyor. Merkez Bankasının faiz kararı açıklamasının ardından ons altın, 1.783,97 seviyelerinde fiyatlanıyor.

(Haber Merkezi)

