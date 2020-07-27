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Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Yurt dışı yükseliş gösteren altın, tüm zamanların rekorunu kırdı. Altının ons fiyatı 2011 yılında 1,921 dolar ile gördüğü zirveyi 1,945 dolara çıkarak aştı. İç piyasada gram altın 425 liraya yükseldi.

Güncel 27.07.2020, 10:19
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Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Küresel piyasalarda yükselen altın rekor kırıyor. 2011 Eylül ayında 1,921 dolar olan ons altın, 9 yıl sonra bu sınırı aştı ve 1,950 dolara yaklaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dolar/TL hareketiyle iç piyasada gram altın 425 liraya yükseldi. Çeyrek altın ise 700 liraya dayandı.

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