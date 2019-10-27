Altın Tepsi’nin 2. Şubesi açıldı

Türkiye genelinde 50’nin üzerinde şubesi ile hizmet veren Altın Tepsi Baklavaları’nın ikinci şubesi Gazi Caddesi Küçükev Parkı üzerindeki yerinde hizmete girdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta dua edildikten sonra kurdela kesilmesiyle işletme faaliyetlerine başladı.

Bol fıstıklı ve cevizli hakiki Antep baklavası başta olmak üzere kadayıf çeşitlerini de müşterilerinin hizmetine sunacak olan işletmenin açılışına vatandaşların da ilgisi büyük oldu. Açılış nedeniyle vatandaşlara uygulanan özel fiyatlar ilgiyi de artırdı.

İşletme yetkilileri ‘herkes tatsın’ sloganı ile pancar şekerinden yapılan baklavalarını tatmaya tüm Çorum halkını davet etti.

(Aliye ÖNCEL)