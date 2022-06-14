Son Dakika

“Altın madalyalı" Vali kan bağışlarıyla örnek oluyor

Kan bağışlarıyla pek çok insanın hayatını kurtarmaya yardımcı olduğu için Türk Kızılayı’ndan "altın madalya" almaya hak kazanan bağışçılardan olan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kan bağışındaki duyarlılığıyla örnek oluyor.

Güncel 14.06.2022, 19:38
6
“Altın madalyalı" Vali kan bağışlarıyla örnek oluyor

Kentte Kasım 2018'de göreve başlayan Çiftçi, Çorum'daki ilk kan bağışını 26 Ocak 2019'da yaptı. Çorum'daki ikinci, toplamda 25. kan bağışını 2019'un nisan ayında yaparak Türk Kızılaydan "gümüş madalya" kazanan Çiftçi, 18 Mayıs 2022'de 35. kan bağışını yaparak Türk Kızılayın Madalya Yönetmeliği'ne göre altın madalyaya hak kazandı.
14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla Türk Kızılayı Çorum Kan Alma Merkezini ziyaret eden Çiftçi, merkez yöneticileri ve kan bağışçılarıyla sohbet etti.
BABASINA KAN BULMAKTA GÜÇLÜK 
ÇEKİNCE DÜZENLİ BAĞIŞÇI OLDU
Vali Çiftçi, ilk kan bağışını 1991'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenciyken yaptığını anlattı.
Düzenli kan bağışçısı olmaya babasının vesile olduğunu belirten Çiftçi, şöyle devam etti:
“Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde kaymakamlık yaparken babam Konya'da kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı. Kan bağışlarını asıl düzenli hale getirmeme babamın rahatsızlığı vesilesiyle oldu. Babamın rahatsızlığı kritikti, ameliyatı 2 kez ertelendi. Üçüncü defasında 6 ünite kan gerektiğini söylediler. Babamın da kan grubu 0 Rh negatif, az bulunan kan gruplarından. Kanı askeri birlik ve öğrenci yurdundan bulamayınca Konya'daki Kızılay Kan Merkezi'ne gittim. Onlar da sağ olsun, 'Konya'daki kan stoklarımızı araştıralım, burada bulamazsak Ankara'dan tedarik edebiliriz. Ne zamana lazımsa kanı bulup hastaneye ulaştırırız.' dediler ve öyle de yaptılar. Kanı Ankara'dan bulup babamın ameliyatına yetiştirdiler. Dolayısıyla ben her zaman için 'Allah devletimize, milletimize ve Kızılaya zeval vermesin' diye dua ettim, ondan sonra da kan bağışlarını sürekli ve düzenli hale getirdim.”
Kızılay’dan her 3 ayda bir gelen hatırlatma mesajları ile kan bağışı periyodunu takip ettiğini anlatan Çiftçi, “Şimdiye kadar resmi olarak 35 kez bağışta bulundum. Diğer, acil hastalara verdiklerimle herhalde 50 olmuştur. Acil durumlarda hastaneye bizzat müracaat edip kan verdiğim oldu." ifadelerini kullandı.
Çiftçi, kan bağışı yaptığını sosyal medya hesaplarından duyurup vatandaşlara da kan bağışı çağrısı yapmayı ihmal etmediğini vurguladı.
Sağlığı elveren herkesin mutlaka kan bağışı yapması gerektiğinin altını çizen Vali Çiftçi, her insanın bir gün kendisine de kan lazım olabileceği gerçeğini göz ardı etmemesi gerektiğini dile getirdi.
Her kan bağışında bulunduğunda insanlık görevini yerine getirdiği için vicdani rahatlama yaşadığını söyleyen Çiftçi, "İnancımız da bir insanın hayatını kurtarmayı bütün insanların hayatını kurtarmakla eşdeğer tutuyor. Bu manada kan bağışının dini bir tarafı da var. Bir de her şeyin zekatı kendi cinsinden. Sağlıklı, sıhhatliysek bunun zekatını da bu şekilde vermemiz gerekiyor." diye konuştu.
“SAYIN VALİMİZ ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR”
Türk Kızılay Çorum Kan Alma Merkezi Müdürü Dr. Senem Çavuş ise Vali Mustafa Çiftçi'nin kente gelişiyle bağış miktarında artış gözlendiğini dile getirdi.
Ramazanda azalan bağış sayısının Çiftçi'nin çağrısıyla ihtiyacı karşılayacak seviyeye ulaştığını vurgulayan Çavuş, şunları kaydetti:
“Sayın Valimiz, stoklar düştüğünde kan bağışı yaparak ve bağış çağrısı yaparak bize destek oluyor. Bağış yaptığı hafta burada yoğunluk oluyor. Diğer bağışçılar Sayın Valimizle yarışıyorlar, aslında iyilikte yarışıyorlar. Sayın Valimiz örnek teşkil ediyor. Kaymakamlarımız da bize destek oluyor. İlçelerimizde de kan bağışlarının arttığını gördük. Valimiz o kadar iş yoğunluğu ve sorumluluğun arasında kan bağışına zaman ayırabiliyorsa herkes 15 dakikasını ayırabilir. Tüm vatandaşlarımızı Valimiz gibi kan bağışına davet ediyorum.”
Çavuş, Çorum'da günlük 70 ünite kana ihtiyaç duyulduğunu, yaz aylarıyla bağış sayılarının ihtiyacı karşılayabilecek seviyeye ulaştığını sözlerine ekledi.
Öte yandan, 2018 yılında günlük ortalama 20 ünite kan bağışı yapılan kentte bu yıl ramazan ayından sonra günlük kan bağış miktarının ortalama 70 üniteye yaklaştığı bildirildi. (AA)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
20°
parçalı az bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@