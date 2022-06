“Altın madalyalı" Vali kan bağışlarıyla örnek oluyor

Kentte Kasım 2018'de göreve başlayan Çiftçi, Çorum'daki ilk kan bağışını 26 Ocak 2019'da yaptı. Çorum'daki ikinci, toplamda 25. kan bağışını 2019'un nisan ayında yaparak Türk Kızılaydan "gümüş madalya" kazanan Çiftçi, 18 Mayıs 2022'de 35. kan bağışını yaparak Türk Kızılayın Madalya Yönetmeliği'ne göre altın madalyaya hak kazandı.

14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla Türk Kızılayı Çorum Kan Alma Merkezini ziyaret eden Çiftçi, merkez yöneticileri ve kan bağışçılarıyla sohbet etti.

BABASINA KAN BULMAKTA GÜÇLÜK

ÇEKİNCE DÜZENLİ BAĞIŞÇI OLDU

Vali Çiftçi, ilk kan bağışını 1991'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenciyken yaptığını anlattı.

Düzenli kan bağışçısı olmaya babasının vesile olduğunu belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

“Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde kaymakamlık yaparken babam Konya'da kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı. Kan bağışlarını asıl düzenli hale getirmeme babamın rahatsızlığı vesilesiyle oldu. Babamın rahatsızlığı kritikti, ameliyatı 2 kez ertelendi. Üçüncü defasında 6 ünite kan gerektiğini söylediler. Babamın da kan grubu 0 Rh negatif, az bulunan kan gruplarından. Kanı askeri birlik ve öğrenci yurdundan bulamayınca Konya'daki Kızılay Kan Merkezi'ne gittim. Onlar da sağ olsun, 'Konya'daki kan stoklarımızı araştıralım, burada bulamazsak Ankara'dan tedarik edebiliriz. Ne zamana lazımsa kanı bulup hastaneye ulaştırırız.' dediler ve öyle de yaptılar. Kanı Ankara'dan bulup babamın ameliyatına yetiştirdiler. Dolayısıyla ben her zaman için 'Allah devletimize, milletimize ve Kızılaya zeval vermesin' diye dua ettim, ondan sonra da kan bağışlarını sürekli ve düzenli hale getirdim.”

Kızılay’dan her 3 ayda bir gelen hatırlatma mesajları ile kan bağışı periyodunu takip ettiğini anlatan Çiftçi, “Şimdiye kadar resmi olarak 35 kez bağışta bulundum. Diğer, acil hastalara verdiklerimle herhalde 50 olmuştur. Acil durumlarda hastaneye bizzat müracaat edip kan verdiğim oldu." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, kan bağışı yaptığını sosyal medya hesaplarından duyurup vatandaşlara da kan bağışı çağrısı yapmayı ihmal etmediğini vurguladı.

Sağlığı elveren herkesin mutlaka kan bağışı yapması gerektiğinin altını çizen Vali Çiftçi, her insanın bir gün kendisine de kan lazım olabileceği gerçeğini göz ardı etmemesi gerektiğini dile getirdi.

Her kan bağışında bulunduğunda insanlık görevini yerine getirdiği için vicdani rahatlama yaşadığını söyleyen Çiftçi, "İnancımız da bir insanın hayatını kurtarmayı bütün insanların hayatını kurtarmakla eşdeğer tutuyor. Bu manada kan bağışının dini bir tarafı da var. Bir de her şeyin zekatı kendi cinsinden. Sağlıklı, sıhhatliysek bunun zekatını da bu şekilde vermemiz gerekiyor." diye konuştu.

“SAYIN VALİMİZ ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR”

Türk Kızılay Çorum Kan Alma Merkezi Müdürü Dr. Senem Çavuş ise Vali Mustafa Çiftçi'nin kente gelişiyle bağış miktarında artış gözlendiğini dile getirdi.

Ramazanda azalan bağış sayısının Çiftçi'nin çağrısıyla ihtiyacı karşılayacak seviyeye ulaştığını vurgulayan Çavuş, şunları kaydetti:

“Sayın Valimiz, stoklar düştüğünde kan bağışı yaparak ve bağış çağrısı yaparak bize destek oluyor. Bağış yaptığı hafta burada yoğunluk oluyor. Diğer bağışçılar Sayın Valimizle yarışıyorlar, aslında iyilikte yarışıyorlar. Sayın Valimiz örnek teşkil ediyor. Kaymakamlarımız da bize destek oluyor. İlçelerimizde de kan bağışlarının arttığını gördük. Valimiz o kadar iş yoğunluğu ve sorumluluğun arasında kan bağışına zaman ayırabiliyorsa herkes 15 dakikasını ayırabilir. Tüm vatandaşlarımızı Valimiz gibi kan bağışına davet ediyorum.”

Çavuş, Çorum'da günlük 70 ünite kana ihtiyaç duyulduğunu, yaz aylarıyla bağış sayılarının ihtiyacı karşılayabilecek seviyeye ulaştığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, 2018 yılında günlük ortalama 20 ünite kan bağışı yapılan kentte bu yıl ramazan ayından sonra günlük kan bağış miktarının ortalama 70 üniteye yaklaştığı bildirildi. (AA)