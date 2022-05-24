Altın Koz mesire alanları piknik sezonuna hazır

Her geçen gün kendini yenileyen Altın Koz Sosyal Tesisleri mesire alanlarında yapılan düzenlemeler ile de ilçeye gelen misafirleri memnun etmenin gayreti ile çalışmalar sürdürülüyor.

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “2019’dan buyana tesisimiz bünyesinde yaptığımız düzenlemeler ile sürekli kapasitesini arttırıp gelen ziyaretçilerin memnuniyetleri doğrultusunda hizmet sunmayı hedefledik. Genişletip kapasitesini arttırdığımız sahil teraslarımızla sahil kenarında nezih bir ortamda gelen misafirlerimizin aileleri ve sevdikleriyle keyifli bir zaman geçirebileceği mekânlar yarattık. Şimdi de piknik yapmak için gelen misafirlerimizin talepleri doğrultusunda mesire alanlarımızda düzenleme yapıp kapasitesini arttırıyoruz, mesire alanlarımıza tuvaletler ekliyoruz. Tesislerimiz bünyesinde yaptığımız bir diğer düzenleme de sahil kenarında doğayla iç içe yürüyüş yapmak isteyenler için yapımına başladığımız ve kısa sürede bitecek olan sahil yürüyüş yolu. Çevrenin eğimini azaltıp güvenli bir şekilde yürüyüş yapabilmeleri için hazırladığımız sahil yürüyüş yolu ile de misafirlerimize kapılarımızı açmanın heyecanı ile çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

