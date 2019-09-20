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Altın Koz'da balık sezonu başladı

Türkiye'nin saklı cenneti Oğuzlar'da belediye bünyesinde hizmet veren Altın Koz Sosyal Tesisleri balık sezonunu açtı. Yaz dönemi boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Altın Koz Sosyal Tesisleri sonbaharda da eşsiz balık lezzetiyle ziyaretçilerini bekliyor.

Altın Koz'da balık sezonu başladı

Türkiye'nin saklı cenneti Oğuzlar'da belediye bünyesinde hizmet veren Altın Koz Sosyal Tesisleri balık sezonunu açtı. Yaz dönemi boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Altın Koz Sosyal Tesisleri sonbaharda da eşsiz balık lezzetiyle ziyaretçilerini bekliyor.

20 Eylül 2019 Cuma 19:50
Altın Koz'da balık sezonu başladı

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; " Altın Koz Sosyal Tesislerimiz yaz döneminde lezzetli menüleri, su sporları sevenler için alternatif spor imkanları, mesire alanları ile Çorum'dan, bölge illerden çok sayıda ziyaretçiyle buluştu. Önceki dönemde ihmal edilip atıl bırakılan tesisimiz tekrar canlandı. İnsanların aileleri ile zaman geçirebileceği nezih bir mekan oluştu. Sonbahar- kış döneminde tesislerimiz lezzetli balık menüleri ile de misafirlerini bekliyor " şeklinde açıklamalarda bulundu. (Haber Merkezi)

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