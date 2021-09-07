Altın Damla Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı 

Gülabibey Mahallesi Kapaklı 17.Sokak’ta faaliyete geçen Özel Altın Damla Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışına AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, AK Parti İl Genel Meclis üyesi Osman Günay ve çok sayıda davetli katıldı.



Özel eğitim gereksinimli bireylerin, eğitim öğretim ihtiyaçlarını karşılamak ve desteklemek amacıyla Altın Damla Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni kurduklarını belirten Onaç, “Kurumumuz, ilimizde yürütülen özel eğitim faaliyetlerine katkı sunmak, özel öğretim gereksinimli bireylerin kültürel, sanatsal ve sosyal yönlerden gelişimlerine destek vererek, özgüvenlerini yükseltmek ve akademik başarılarını geliştirmek amacındadır. Faaliyetlerimizi bilimsel veriler ışığında sürdürmek, proje tabanlı çalışmalarla desteklemek istiyoruz. Öğrencilerimizi, velilerimize birlikte değerlendirmek, ölçme değerlendirme merkezimizde gelişim süreçlerini takip etmek, düzenli bilgi paylaşımlarıyla ve aile danışmanlığı hizmetlerimizle süreçleri en verimli hale getirmek arzusundayız. Örgün eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde, proje tabanlı çalışmalar yürüterek, özel öğretim gereksinimli bireylerin toplumsal faydasını artırmak çabasında olacağız” dedi.

(Haber Merkezi)

