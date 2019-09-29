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Altı Nokta’ya yeni başkan

Altı Nokta Körler Derneği Çorum şubesi Olağan Genel Kurulu üyelerin de katılımı ile gerçekleştirildi.

Altı Nokta’ya yeni başkan

Altı Nokta Körler Derneği Çorum şubesi Olağan Genel Kurulu üyelerin de katılımı ile gerçekleştirildi.

29 Eylül 2019 Pazar 22:36
Altı Nokta’ya yeni başkan

Tek listenin bulunduğu seçimde Şaban Kabakçı, oy birliği ile yeni dernek başkanı seçildi.

Divan başkanlığına İsmail Acer, Divan üyeliğine Musa Demiryanar ve divan katipliğine Arap Çataroğlu’nun getirildiği genel kurul Başkan Cuma Aykaç’ın selamlama konuşması ile başladı. Faaliyet ve denetim raporları ile gelir gider bilançolarının okunarak ibra edildiği genel kurulda daha sonra seçimlere geçildi. Tek listenin bulunduğu seçimde Şaban Kabakçı Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine Cuma Aykaç, Altan Kocaseçer, Mustafa Yeşil ve Durak Kocaseçer seçildi.

Derneğin denetim kurulu üyeliklerine ise Hatice Durkaya, Sait Kuvvetli ve Mevlüt Aslan seçildi.

(Erkan BAYATLI)

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