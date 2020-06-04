Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi 24 yaşında

1950 yılında genel merkezi Ankara’da kurulan Altı Nokta Körler Derneği’nin 1958 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile “Kamu Yararı” statüsüne uygun görüldüğünü, Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi’nin kuruluş tarihinin ise 6 Haziran 1996 olduğunu belirten Kabakcı, “Derneğimizde üyelerimizi topluma kazandırmak ve onları sahip oldukları haklar konusunda bilinçlendirmek için eğitim, istihdam ve rehabilite faaliyetlerinde bulunmaktayız” dedi. Gerçekleştirdikleri faaliyetlerle toplumda süregelen görme engelli anlayışını değiştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Kabakcı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Görme engellilerin günlük hayatta karşı karşıya kaldığı zorlukları anlamamızda ise empati kurmamızın önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz.

Görme engelliler uzun bir süre istihdam yetersizliği, toplumsal dışlanma, fiziki ortamın uygun olmaması gibi sebeplerle yaşamlarını dar bir alanda sürdürmek durumunda kalmıştır. Covid-19 pandemisi ile evlere kapanılan son birkaç ay göz önünde bulundurduğunda, sizlerinde fark edeceği gibi dar alanlarda yaşamı devam ettirmek oldukça güçtür. Yaşam alanlarımızı geliştirerek toplumda hep birlikte var olmak için bizler gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz ile farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz.

Bugüne dek gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizde desteğini bizden esirgemeyen ve her daim yanımızda olduğunu hissettiren Çorum Belediyesi’ne, Çorum Valiliği’ne ve diğer sivil toplum kuruluşlarına teşekkürü borç biliriz. Derneğimizin 24. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.” (Haber Merkezi)