Altı motosiklet sürücüsüne ceza

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde Çorum merkezde yapılan motosiklet uygulamasında 65 motosiklet ve sürücüsünü denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında 1 motosiklet sürücüsüne abartı egzozlu araç kullanmaktan, 5 motosiklet sürücüsüne ise kask kullanmamaktan olmak üzere toplam 6 motosiklet sürücüsüne Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada halkın huzur ve sükûnu, trafikte araç ve yaya güvenliğinin temini için çalışmalarımız kararlılıkla aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

(Haber Merkezi)

