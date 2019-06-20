Turizm gelirlerini artırmak ve nitelikli turistin gelmesini sağlamak için sağlık, gastronomi, kongre, kültür ve kış turizmi gibi alternatif turizm alanlarına yoğunlaşmak gerektiğini kaydeden Palandöken, sağlık turizminde 2019 yılı için 7 milyar dolarlık gelir beklendiğini, sağlık turizmi için Türkiye’ye gelen bir turistin, konaklama, gezme ve kişisel harcamaları da dahil yaklaşık 8 bin dolarlık döviz bıraktığını anlattı. Ülkede 2014 yılında 400 bin sağlık turisti gelirken 2018’de sağlık turisti sayısının yüzde 87 artışla 750 bin olduğunu anlatan Palandöken, sağlık turistlerinden 2014’te 3,2 milyar dolar gelir elde edilirken 2018’de yüzde 56 artışla 5 milyar dolar gelir elde edildiğini, Türkiye’nin dünyada sağlık turizminde 5. sırada yer aldığını söyledi. Palandöken, Turist sayısının artmasına rağmen sağlık turizminden elde edilen gelirin aynı oranda artmadığını, 2019’da beklenen 1 milyon sağlık turisti ve 7 milyar dolar sağlık turizmi gelirine ulaşmak için strateji geliştirmek ve tanıtım yapılması gerektiğini kaydetti. Bendevi Palandöken, “Türkiye yalnızca denizi ve sahilleri ile akıllarda kalmamalı. Sağlık turizmi, kış turizmi, yayla turizmi, gastronomi turizmi ve kültür turizmi gibi alternatif turizm alanlarına yoğunlaşmalıyız” diye konuştu.

“KONGRE TURİZMİNDE YENİDEN YÜKSELİŞ TRENDİNE GEÇMELİYİZ”

Ülkemizin özellikle kongre ve toplantı turizminde büyük bir potansiyeli olduğunu vurgulayan Palandöken, “Sektör temsilcilerine göre, kongre turizmi için gelen turistler normal turistlerden 4 kat daha fazla para harcıyor. Dünyanın dört bir yanında her yıl düzenlenen kongre ve toplantılara bakıldığında ülkemiz çok büyük bir potansiyele sahip. Geçmiş yıllarda İstanbul, kongre turizminde Avrupa şehirlerinin büyük bir çoğunluğunu geride bırakıp ilk 10 kent arasına girmişti. Ancak bölgesel siyasi gelişmelerden kaynaklı olarak son yıllarda kongre turizminde büyük bir gerileme yaşadık. Sadece İstanbul değil, tüm şehirlerimiz kongre turizminden hak ettiği payı almalı. Özellikle kongre ve toplantılar için ülkemize gelen turistleri diğer turizm alanlarına yönlendirerek kongre ve toplantı turizminden tüm işletmelerin, esnafın ve ekonomimizin faydalanması için çalışmalar yürütmeliyiz. Turizmi yılın her sezonu canlı tutmalıyız” şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)