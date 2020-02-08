Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -4°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
121015
ALTIN
303.893
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7540
EURO
6.5994

Altan Akpınar’ın babası vefat etti

Çorum Barosu önceki dönem Başkanı, CHP İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi eski üyelerinden Avukat Altan Akpınar ile Avukat Özer Akpınar’ın babaları, Aysel Akpınar’ın eşi, Kadastro Müdürlüğü’nden emekli Niyazi Akpınar (77), yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak bugün saat 09.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Altan Akpınar’ın babası vefat etti

Çorum Barosu önceki dönem Başkanı, CHP İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi eski üyelerinden Avukat Altan Akpınar ile Avukat Özer Akpınar’ın babaları, Aysel Akpınar’ın eşi, Kadastro Müdürlüğü’nden emekli Niyazi Akpınar (77), yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak bugün saat 09.00 sıralarında hayatını kaybetti.

08 Şubat 2020 Cumartesi 14:27
Altan Akpınar’ın babası vefat etti

Merhumun cenazesi, yarın saat 11.00’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek. 
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Son Güncelleme: 08.02.2020 14:31
İlgili Haberler
POLİS MEMURU O ANLARI ANLATTI 
POLİS MEMURU O ANLARI ANLATTI 
Çin'de salgında ölü sayısı 722'ye çıktı
Çin'de salgında ölü sayısı 722'ye çıktı
Çevreye rastgele ateş etmek istedi
Çevreye rastgele ateş etmek istedi
Pilot Çorumlu, ölen bir yolcu Çorum’un gelini
Pilot Çorumlu, ölen bir yolcu Çorum’un gelini
Çorumlu sanatçı Volkan Koşar, Bahadır Tatlıöz’le düet yaptı
Çorumlu sanatçı Volkan Koşar, Bahadır Tatlıöz’le düet yaptı
“Çorum da deprem riski altında, yapılarımızı hızla yenilemeliyiz”
“Çorum da deprem riski altında, yapılarımızı hızla yenilemeliyiz”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim