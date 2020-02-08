Altan Akpınar’ın babası vefat etti

Merhumun cenazesi, yarın saat 11.00’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
08 Şubat 2020 Cumartesi 14:27
Merhumun cenazesi, yarın saat 11.00’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
Son Güncelleme: 08.02.2020 14:31