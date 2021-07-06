“Alt yapı çalışmalarına acilen hız verilmelidir”

Cadde ve sokakların göle döndüğünü, bodrum ve zemin katlarda bulunan ev ve işyerlerini su bastığını kaydeden Özbal, “Özellikle Ulukavak Mahallemizde bu sorunların daha fazla olduğu görüşmüştür. Belediyemizin alt yapı ile ilgili çalımalar yaptığını biliyorum. Lakin ortaya çıkan sonuca göre bu çalışmalar yetersiz kalmakta ve tüm mahallelerimizde acilen alt yapı çalışmalarına hız verilmesi gerekmektedir. Ayrıca daha önce değerlendirmeye alınmalı ve hemşehrilerimizin yağmur suyundan çektikleri çile, çile olmaktan çıkarılmalıdır” dedi.

Çorum’un eski yerleşim yerlerine sahip bir kent olduğunu belirten Özbal, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Zamanın teknolojisi ile yapılan binalar aradan geçen zaman içerisinde kullanım ömürlerini tamamlamış ve içerisinde oturulmaz hale gelmiştir. Meydana gelecek ilk depremde de bu binaların çoğunun yıkılacağı öngörülmektedir. Kentimizde, mahalle bazında kentsel dönüşüm çalışmaları yapılmıştır. Kentsel dönüşüm alanı ilanı edilen bölgeler bildiğim kadarı ile TOKİ kanalı ile yenilenecek ve hak sahiplerine teslim edilecektir.

Kentimiz malumunuz üzere deprem bölgesindedir. Tüm uzmanlar depremlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtmektedirler. Hemşehrilerimizin çürük binalarda oturmaktadırlar. Sizin bu konuda hassas olduğunuzu biliyorum. Bazı bölgelerde ufak dokunuşlarla bu sorunları bir nebzede olsa aşabileceğimizi inanıyorum . Günün sonunda Belediye Başkanı olarak sizin ve ekibinizin ve Belediye Meclisimizin bu soruna duyarsız kalmayacağını biliyor ve şahsınızın elinizi taşın altına koyacağınızı düşünüyorum.” (Taner ŞİMŞEK)

