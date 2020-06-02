Alt yapı çalışmaları tam gaz

Şehrin muhtelif yerlerinde alt ve üst yapı çalışmalarına devam eden Çorum Belediyesi, yağmur suyu hatlarını yeniliyor. Tekceviz 12. Sokaktan geçen ve Çomar Deresine kadar 1200 metre yağmur suyu hat çalışmasını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Alt yapısı sorunlu bölgelerde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Perşembe Pazarı ile Binevler bölgesinden başlayarak Tekceviz 12. Sokaktan geçen ve Çomar Deresine kadar uzanan 1200 metrelik yağmur suyu hattı çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Yağmur suyu hat çalışmalarımız sırasında eskiyen içme suyu hatlarını da yeniliyoruz. Aynı zamanda asbestli boruları da daha uzun ömürlü olan polietilen borularla değiştiriyoruz. Ayrıca çalışmalarımız esnasında rastladığımız yıpranmış kanalizasyon kanallarını da yeniliyoruz. Alt yapı çalışmalarımız bittiğinde bölgenin asfalt çalışmalarını da kısa sürede tamamlayacağız. ” dedi.